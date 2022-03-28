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Gelinim Mutfakta 28 Mart 2022 Pazartesi puan durumu | 28 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programında haftanın ilk gününde kimin birinci olduğu ve kimin elendiği merakla araştırılıyor. Peki 28 Mart 2022 Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 28 Mart 2022 Pazartesi puan durumu...

Gelinim Mutfakta 28 Mart 2022 Pazartesi puan durumu | 28 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Nursel Ergin'in sunumuyla Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta adlı yarışmada haftanın birinci gününde kıyasıya mücadele başlıyor. Programı severek takip edenler günün birincisinin kim olduğunu ve hangi gelinin elendiğini merak ediyor. Biz de haberimizde 28 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? sorusunun yanıtına yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta 28 Mart 2022 Pazartesi puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 28 MART 2022 PAZARTESİ PUAN DURUMU

Miyase: 

Yeşim: 

Hasret: 

Damla:

28 MART GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU? 

Haftanın ilk gününde kimin birinci olduğu belli değil..

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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