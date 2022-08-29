Gelinim Mutfakta 29 Ağustos 2022 Pazartesi puan durumu | 29 Ağustos Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programında kimin birinci olduğu merakla araştırılıyor. Peki 29 Ağustos Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta29 Ağustos 2022 Pazartesi puan durumu...

Emine Özfalcı
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Gelinim Mutfakta 29 Ağustos 2022 Pazartesi puan durumu | 29 Ağustos Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Nursel Ergin'in sunumuyla Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta adlı yarışmada haftanın ilk günü kıyasıya mücadele başladı. Programı severek takip edenler günün birincisinin kim olduğunu merak ediyor. Biz de haberimizde 29 Ağustos Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? sorusunun yanıtına yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta 29 Ağustos 2022 Pazartesi puan durumu....

GELİNİM MUTFAKTA 29 AĞUSTOS 2022 PAZARTESİ PUAN DURUMU

Emel:

Sibel:

Tuğba:

29 AĞUSTOS 2022 GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta'da haftanın ilk günü birinci olup çeyrek altını kazanan gelinin kim olduğu henüz belli değil

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