Gelinim Mutfakta 29 Haziran 2022 Çarşamba puan durumu | 29 Haziran Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Ünlü sunucu Nursel Ergin'in sunumuyla Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta adlı yarışmada haftanın üçüncü günü kıyasıya mücadele başladı. Programı severek takip edenler günün birincisinin kim olduğunu merak ediyor. Biz de haberimizde 29 Haziran Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? sorusunun yanıtına yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta 29 Haziran 2022 Çarşamba puan durumu....

GELİNİM MUTFAKTA 29 HAZİRAN 2022 ÇARŞAMBA PUAN DURUMU

Damla: 20

Hasret: 5 (-2)

Aslıhan: 6

Yeşim: 18

29 HAZİRAN 2022 GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta'da haftanın üçüncü günü birinci olan isim Damla oldu.