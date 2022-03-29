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Gelinim Mutfakta 29 Mart 2022 Salı puan durumu | 29 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programında haftanın ikinci gününde kimin birinci olduğu ve kimin elendiği merakla araştırılıyor. Peki 29 Mart 2022 Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 29 Mart 2022 Salı puan durumu...

Gelinim Mutfakta 29 Mart 2022 Salı puan durumu | 29 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Nursel Ergin'in sunumuyla Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta adlı yarışmada haftanın ikinci gününde kıyasıya mücadele başlıyor. Programı severek takip edenler günün birincisinin kim olduğunu ve hangi gelinin elendiğini merak ediyor. Biz de haberimizde 29 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? sorusunun yanıtına yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta 29 Mart 2022 Salı puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 29 MART 2022 SALI PUAN DURUMU

Miyase: 

Yeşim: 

Hasret: 

Damla: 

29 MART GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU? 

Haftanın ikinci gününde Gelinim Mutfakta'da kimin birinci olduğu henüz belli değil...

Bölge Gündem Editör Ekibi
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