Gelinim Mutfakta 29 Mart Pazartesi puan durumu | 29 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta'da cuma günü Dudu hastalığı nedeniyle programdan ayrılmak zorunda kaldı. Dudunun yerine ise bu hafta yeni bir yarışmacı geldi. Aslında yeni gelen kişinin eski bir yarışmacı olduğu biliniyor. Yeniden programa dahil olan yarışmacı çok merak edilirken bir yandan da günün birincisi araştırılıyor.

GELİNİM MUTFAKTA'DA GÜNÜN BİRİNCİSİ GELİN KİM OLDU? 29 MART PAZARTESİ

Aysun:

Ayten:

Seda:

Gelinim Mutfakta'da günün birincisi henüz belli olmadı. Detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir.