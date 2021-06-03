Gelinim Mutfakta 3 Haziran Perşembe puan durumu | 3 Haziran Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu?

Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan, 4 gelinin verilen tarifi en güzel yapmak için birbirleriyle kıyasıya mücadele ettiği yemek programı Gelinim Mutfakta'nın bu bölümünde kimin birinci olduğu merak ediliyor. Falafel tarifini deneyen gelinler arasından kayınvalidelerden en yüksek puanı alan yarışmacı merakla araştırılıyor. 3 Haziran Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? sorusunun yanıtı haberimizde. İşte Gelinim Mutfakta 3 Haziran Perşembe puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 3 HAZİRAN PUAN DURUMU

YAĞNUR:

AYTEN:

SEDA:

DENİZ:

3 HAZİRAN GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ

Henüz puanlama yapılmadı. Birinci belli olur olmaz haberimizden öğrenebilirsiniz....