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Gelinim Mutfakta 30 Mart 2022 Çarşamba puan durumu | 30 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programında haftanın ortasında kimin birinci olduğu ve kimin elendiği merakla araştırılıyor. Peki 30 Mart 2022 Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 30 Mart 2022 Çarşamba puan durumu...

Gelinim Mutfakta 30 Mart 2022 Çarşamba puan durumu | 30 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Nursel Ergin'in sunumuyla Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta adlı yarışmada haftanın üçüncü gününde kıyasıya mücadele başlıyor. Programı severek takip edenler günün birincisinin kim olduğunu ve hangi gelinin elendiğini merak ediyor. Biz de haberimizde 30 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? sorusunun yanıtına yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta  30 Mart 2022 Çarşamba puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 30 MART 2022 ÇARŞAMBA PUAN DURUMU

Miyase: 

Yeşim: 

Hasret: 

Damla: 

30 MART GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU? 

Gelinim Mutfakta'da haftanın ortasında kimin birinci olduğu henüz belli değil...

29 MART GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU? 

Haftanın ikinci gününde Gelinim Mutfakta'da kayınvalidelerden 20 puan alan Hasret birinci olarak çeyrek altını yakasına takmayı başardı. 

Gelinim Mutfakta 30 Mart 2022 Çarşamba puan durumu | 30 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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