Gelinim Mutfakta 30 Mart Salı puan durumu | 30 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

30 Mart Salı Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta'da Günün Birincisi Gelin Kim Oldu? Kanal D ekranlarının reyting rekorları yarışma programı Gelinim Mutfakta yepyeni bir haftaya giriş yaptı. Hafta içi her gün 14.00'da Seda Sayan'ın sunumuyla yayınlanan programda gelinler ve kaynanalar arasında çekişmeler eksik olmazken gelinlerde muhteşem tariflerle puanları toplamaya çalışıyor.

Peki tüm bu polemiklerin sonunda Gelinim Mutfakta'da 30 Mart Salı günün birincisi kim oldu? Hangi geline kaç puan verdiler? 30 Mart Salı Gelinim Mutfakta'nın tüm detayları haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA'DA GÜNÜN BİRİNCİSİ GELİN KİM OLDU? 30 MART SALI

Ayten:

Aysun:

Seda:

Esra:

30 Mart Salı Gelinim Mutfakta günün birincisi henüz belli olmadı. Detaylar geldikçe haberimiz güncellenecektir.