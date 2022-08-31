Gelinim Mutfakta 31 Ağustos 2022 Çarşamba puan durumu | 31 Ağustos Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Nursel Ergin'in sunumuyla Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta adlı yarışmada haftanın ortasında kıyasıya mücadele sürüyor. Programı severek takip edenler günün birincisinin kim olduğunu merak ediyor. Biz de haberimizde 31 Ağustos Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? sorusunun yanıtına yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta 31 Ağustos 2022 Çarşamba puan durumu....

GELİNİM MUTFAKTA 31 AĞUSTOS 2022 ÇARŞAMBA PUAN DURUMU

Emel:

Sibel:

Tuğba:

Zeynep:

31 AĞUSTOS 2022 GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta'da haftanın ilk günü birinci olup çeyrek altını kazanan gelin henüz belli olmadı.