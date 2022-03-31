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Gelinim Mutfakta 31 Mart 2022 Perşembe puan durumu | 31 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programında haftanın ortasında kimin birinci olduğu ve kimin elendiği merakla araştırılıyor. Peki 31 Mart 2022 Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 31 Mart 2022 Perşembe puan durumu...

Gelinim Mutfakta 31 Mart 2022 Perşembe puan durumu | 31 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Nursel Ergin'in sunumuyla Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta adlı yarışmada haftanın finalinden bir gün önce kıyasıya mücadele sürüyor. Programı severek takip edenler günün birincisinin kim olduğunu ve hangi gelinin elendiğini merak ediyor. Biz de haberimizde 31 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? sorusunun yanıtına yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta  31 Mart 2022 Perşembe puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 31 MART 2022 PERŞEMBE PUAN DURUMU

Miyase: 

Yeşim: 

Hasret:

Damla:

31 MART GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU? 

Gelinim Mutfakta'da günün birincisi henüz belli değil...

30 MART GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU? 

Gelinim Mutfakta'da haftanın ortasında Hasret 24 puan alarak günün birincisi oldu.

Gelinim Mutfakta 31 Mart 2022 Perşembe puan durumu | 31 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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