Gelinim Mutfakta 31 Mart Çarşamba puan durumu | 31 Mart Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta 31 Mart Çarşamba puan durumu haberimizde. Programın formatına göre kayınvalideler gelinlerini bularak en yüksek puanı vermeye çalışıyor. Peki 31 Mart Gelinim Mutfakta puan durumu açıklandı mı? 31 Mart Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? İşte detaylar...

31 MART GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ, KİM BİRİNCİ OLDU?

Ayten:

Esra:

Aysun:

Seda:

31 Mart Çarşamba Gelinim Mutfakta günün birincisi henüz belli olmadı detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir.

Öte yandan dünün (30 Mart Salı) günün puan durumu ise şöyle;

GELİNİM MUTFAKTA'DA GÜNÜN BİRİNCİSİ GELİN KİM OLDU? 30 MART SALI

Ayten:19

Esra:19

Aysun:18

Seda:10

30 Mart Salı Gelinim Mutfakta günün birincisi Ayten oldu. Ayten ve Esra aynı puanı aldılar. Ardından yapılan oylamadan Ayten kazanan gelin oldu.