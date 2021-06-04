Gelinim Mutfakta 4 Haziran Cuma puan durumu | 4 Haziran Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi?
Haftanın final gününde Gelinim Mutfakta programında neler olduğu merak ediliyor. 4 Haziran Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi? sorularının yanıtı haberimizde. İşte Gelinim Mutfakta 4 Haziran Cuma puan durumu...
Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan program Gelinim Mutfakta'nın haftanın finalinde kimin birinci olup kimin elendiği merak konusu oldu. Biz de sizler için 4 Haziran Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi? sorularının yanıtına haberimizde yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta 4 Haziran Cuma puan durumu...
GELİNİM MUTFAKTA 4 HAZİRAN PUAN DURUMU
YAĞNUR: 77
AYTEN: 74
SEDA: 85
DENİZ: 52
4 HAZİRAN GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ
Haftanın finalinde toplamda 85 puan alan Seda haftanın birincisi oldu. Böylece 5 altın bileziğin sahibi de Seda oldu
KİM ELENDİ?
Gelinim Mutfakta haftanın finalinde yarışmaya Serap Hanım ve gelini Deniz veda etti.