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Gelinim Mutfakta 4 Haziran Cuma puan durumu | 4 Haziran Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi?

Haftanın final gününde Gelinim Mutfakta programında neler olduğu merak ediliyor. 4 Haziran Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi? sorularının yanıtı haberimizde. İşte Gelinim Mutfakta 4 Haziran Cuma puan durumu...

Gelinim Mutfakta 4 Haziran Cuma puan durumu | 4 Haziran Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi?

Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan program Gelinim Mutfakta'nın haftanın finalinde kimin birinci olup kimin elendiği merak konusu oldu. Biz de sizler için 4 Haziran Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi? sorularının yanıtına haberimizde yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta 4 Haziran Cuma puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 4 HAZİRAN PUAN DURUMU

YAĞNUR: 77

AYTEN: 74

SEDA: 85

DENİZ: 52

Gelinim Mutfakta 4 Haziran Cuma puan durumu | 4 Haziran Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi?

4 HAZİRAN GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ

Haftanın finalinde toplamda 85 puan alan Seda haftanın birincisi oldu. Böylece 5 altın bileziğin sahibi de Seda oldu

KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta haftanın finalinde yarışmaya Serap Hanım ve gelini Deniz veda etti.

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