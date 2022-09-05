Gelinim Mutfakta 5 Eylül 2022 Pazartesi puan durumu | 5 Eylül Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programında kimin birinci olduğu merakla araştırılıyor. Peki 5 Eylül Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 5 Eylül 2022 Pazartesi puan durumu...

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Gelinim Mutfakta 5 Eylül 2022 Pazartesi puan durumu | 5 Eylül Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Nursel Ergin'in sunumuyla Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta adlı yarışmada haftanın ilk günü kıyasıya mücadele başladı. Programı severek takip edenler günün birincisinin kim olduğunu merak ediyor. Biz de haberimizde 5 Eylül Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? sorusunun yanıtına yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta 5 Eylül 2022 Pazartesi puan durumu....

GELİNİM MUTFAKTA 5 EYLÜL 2022 PAZARTESİ PUAN DURUMU

Emel: 15

Sibel: 16

Tuğba: 12

Merve: 11

Gelinim Mutfakta 5 Eylül 2022 Pazartesi puan durumu | 5 Eylül Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

5 EYLÜL 2022 GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta'da haftanın ilk günü birinci olup çeyrek altını kazanan gelin 16 puanla Sibel oldu.

Gelinim Mutfakta 5 Eylül 2022 Pazartesi puan durumu | 5 Eylül Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

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