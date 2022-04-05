Gelinim Mutfakta 5 Nisan 2022 Salı puan durumu | 5 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Nursel Ergin'in sunumuyla Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta adlı yarışmada haftanın ikinci gününde kıyasıya mücadele başlıyor. Programı severek takip edenler günün birincisinin kim olduğunu ve hangi gelinin elendiğini merak ediyor. Biz de haberimizde 5 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? sorusunun yanıtına yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta 5 Nisan 2022 Salı puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 5 NİSAN 2022 SALI PUAN DURUMU

Miyase:

Yeşim:

Damla:

Öykü:

5 NİSAN GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Haftanın ikinci gününde Gelinim Mutfakta'da kimin birinci olduğu henüz belli olmadı...