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Gelinim Mutfakta 5 Nisan 2022 Salı puan durumu | 5 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programında haftanın ikinci gününde kimin birinci olduğu ve kimin elendiği merakla araştırılıyor. Peki 5 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 5 Nisan 2022 Salı puan durumu...

Gelinim Mutfakta 5 Nisan 2022 Salı puan durumu | 5 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Nursel Ergin'in sunumuyla Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta adlı yarışmada haftanın ikinci gününde kıyasıya mücadele başlıyor. Programı severek takip edenler günün birincisinin kim olduğunu ve hangi gelinin elendiğini merak ediyor. Biz de haberimizde 5 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? sorusunun yanıtına yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta 5 Nisan 2022 Salı puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 5 NİSAN 2022 SALI PUAN DURUMU

Miyase: 

Yeşim: 

Damla:

Öykü:

5 NİSAN GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU? 

Haftanın ikinci gününde Gelinim Mutfakta'da kimin birinci olduğu henüz belli olmadı...

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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