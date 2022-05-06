Gelinim Mutfakta 6 Mayıs 2022 Cuma puan durumu | 6 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi?
Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programında haftanın finalinde kimin birinci olduğu ve kimin elendiği merakla araştırılıyor. Peki 6 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 6 Mayıs 2022 Cuma puan durumu...
Nursel Ergin'in sunumuyla Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta adlı yarışmada haftanın finalinde kıyasıya mücadele sürüyor. Programı severek takip edenler günün birincisinin kim olduğunu ve hangi gelinin elendiğini merak ediyor. Biz de haberimizde 6 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? sorusunun yanıtına yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta 6 Mayıs 2022 Cuma puan durumu....
GELİNİM MUTFAKTA 6 MAYIS 2022 CUMA PUAN DURUMU
Senanur:
Miyase:
Damla:
Gözde:
6 MAYIS 2022 GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?
Gelinim Mutfakta'da haftanın finalinde birinci olan isim henüz belli olmadı...
HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU? KİM ELENDİ?
Haftanın birincisi ve elenen isim açıklanmadı