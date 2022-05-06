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Gelinim Mutfakta 6 Mayıs 2022 Cuma puan durumu | 6 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi?

Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programında haftanın finalinde kimin birinci olduğu ve kimin elendiği merakla araştırılıyor. Peki 6 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 6 Mayıs 2022 Cuma puan durumu...

Gelinim Mutfakta 6 Mayıs 2022 Cuma puan durumu | 6 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi?

Nursel Ergin'in sunumuyla Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta adlı yarışmada haftanın finalinde kıyasıya mücadele sürüyor. Programı severek takip edenler günün birincisinin kim olduğunu ve hangi gelinin elendiğini merak ediyor. Biz de haberimizde 6 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? sorusunun yanıtına yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta 6 Mayıs 2022 Cuma puan durumu....

GELİNİM MUTFAKTA 6 MAYIS 2022 CUMA PUAN DURUMU

 

Senanur: 

Miyase

Damla: 

Gözde: 

 

6 MAYIS 2022 GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta'da haftanın finalinde birinci olan isim henüz belli olmadı...

HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU? KİM ELENDİ?

Haftanın birincisi ve elenen isim açıklanmadı

Bölge Gündem Editör Ekibi
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