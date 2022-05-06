Gelinim Mutfakta 6 Mayıs 2022 Cuma puan durumu | 6 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi?

Nursel Ergin'in sunumuyla Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta adlı yarışmada haftanın finalinde kıyasıya mücadele sürüyor. Programı severek takip edenler günün birincisinin kim olduğunu ve hangi gelinin elendiğini merak ediyor. Biz de haberimizde 6 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? sorusunun yanıtına yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta 6 Mayıs 2022 Cuma puan durumu....

GELİNİM MUTFAKTA 6 MAYIS 2022 CUMA PUAN DURUMU

Senanur:

Miyase:

Damla:

Gözde:

6 MAYIS 2022 GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta'da haftanın finalinde birinci olan isim henüz belli olmadı...

HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU? KİM ELENDİ?

Haftanın birincisi ve elenen isim açıklanmadı