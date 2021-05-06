Gelinim Mutfakta 6 Mayıs Perşembe puan durumu | 6 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Seda Sayan'ın sunumuyla Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programında gelinlerin birbirleriyle olan kıyasıya mücadelesi devam ediyor. Bugün Ispanaklı Mantarlı Tavuk Sarma yaparak çeyrek altın için yarışan gelinlerden en çok puanı kim aldı? 6 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 6 Mayıs Perşembe puan durumu ...

GELİNİM MUTFAKTA 6 MAYIS PUAN DURUMU

ESRA:

GÖNÜL:

SEDA:

KARDELEN:

6 MAYIS GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Kayınvalidelerin puanlarından sonra haber güncellenecektir...

DÜN NELER YAŞANDI?

Yaptıkları yemeklerle birlikte 22 puanla en yüksek puanı alan isim Seda oldu. 19 puan alan Gönül toplam sıralamada ise zirveye yerleşti. Esra 14 puanla üçüncü oldu ve genel toplamda da ikinci basamağa geriledi. Kardelen ise aldığı 6 puanla 19'da kaldı.