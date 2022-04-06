Gelinim Mutfakta 6 Nisan 2022 Çarşamba puan durumu | 6 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Nursel Ergin'in sunumuyla Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta adlı yarışmada haftanın üçüncü gününde kıyasıya mücadele başlıyor. Programı severek takip edenler günün birincisinin kim olduğunu ve hangi gelinin elendiğini merak ediyor. Biz de haberimizde 6 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? sorusunun yanıtına yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta 6 Nisan 2022 Çarşamba puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 6 NİSAN 2022 ÇARŞAMBA PUAN DURUMU

Miyase:

Yeşim:

Damla:

Öykü:

6 NİSAN GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta'da haftanın ortasında birinci olan isim belli değil...

5 NİSAN GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Haftanın ikinci gününde Gelinim Mutfakta'da birinci olan gelin Öykü oldu.