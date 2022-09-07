Gelinim Mutfakta 7 Eylül 2022 Çarşamba puan durumu | 7 Eylül Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta programında kimin birinci olduğu merakla araştırılıyor. Peki 7 Eylül Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 7 Eylül 2022 Çarşamba puan durumu...

Emine Özfalcı
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Gelinim Mutfakta 7 Eylül 2022 Çarşamba puan durumu | 7 Eylül Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Ünlü sunucu Nursel Ergin'in sunumuyla Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta adlı yarışmada haftanın ikinci günü kıyasıya mücadele sürüyor. Programı severek takip edenler günün birincisinin kim olduğunu merak ediyor. Biz de haberimizde 7 Eylül Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? sorusunun yanıtına yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta7 Eylül 2022 Çarşamba puan durumu....

GELİNİM MUTFAKTA 7 EYLÜL 2022 ÇARŞAMBA PUAN DURUMU

Emel:

Sibel:

Tuğba:

Merve:

7 EYLÜL 2022 GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta'da haftanın ikinci günü birinci olup çeyrek altını kazanan gelin henüz belli olmadı.

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