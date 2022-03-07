Sadakatsiz bu hafta var mı, yok mu? 9 Mart 2022 Çarşamba Sadakatsiz neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?Mustafa Göksu kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi? Kaç çocuğu var? Mustafa Göksu Aspor'dan ayrıldı mı?Aşkları Fatih Harbiye dizisinde başlayan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çiftinden şaşırtan hamle! Hayranları inanamadı!Fasık ne demek, TDK'ya göre Fasık kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Son dakika | Bakan Çavuşoğlu duyurdu: Lavrov ve Kuleba, Antalya'ya gelecekİstanbullular şimdiden önleminizi alın! İSKİ üstüne basa basa uyardı! 5 ilçede 5 saatlik su kesintisi yaşanacakSavaşçı Çiğdem teğmen kimdir? Gaye Turgut Evin kimdir? Kaç yaşında? Nereli?Ayşe Mine'den çok konuşulacak İbrahim Tatlıses itirafı! "Onun kadınları arasına girmek istemedim"Berat Albayrak'ın kitabı ne zaman çıkacak? Burası Çok Önemli kitabı ne kadar? Konusu ne? Burası Çok Önemli kitabı nereden alınır?Gelinim Mutfakta 7 Mart 2022 Pazartesi puan durumu | 7 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?
İstanbul8 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. Gelinim Mutfakta 7 Mart 2022 Pazartesi puan durumu | 7 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta 7 Mart 2022 Pazartesi puan durumu | 7 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programında haftanın ilk gününde kimin birinci olduğu ve kimin elendiği merakla araştırılıyor. Peki 28 Şubat Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 28 Şubat 2022 Pazartesi puan durumu...

Gelinim Mutfakta 7 Mart 2022 Pazartesi puan durumu | 7 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Nursel Ergin'in sunumuyla Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta adlı yarışmada haftanın ilk gününde kıyasıya mücadele başlıyor. Programı severek takip edenler günün birincisinin kim olduğunu ve hangi gelinin elendiğini merak ediyor. Biz de haberimizde 1 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? sorusunun yanıtına yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta 1 Mart 2022 Pazartesi puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 1 MART 2022 PAZARTESİ PUAN DURUMU

Miyase: 

Yeşim: 

Hasret: 

1 MART GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU? 

Gelinim Mutfakta'da haftanın ilk gününde birinci olan isim henüz belli değil...

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT