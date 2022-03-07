Gelinim Mutfakta 7 Mart 2022 Pazartesi puan durumu | 7 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Nursel Ergin'in sunumuyla Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta adlı yarışmada haftanın ilk gününde kıyasıya mücadele başlıyor. Programı severek takip edenler günün birincisinin kim olduğunu ve hangi gelinin elendiğini merak ediyor. Biz de haberimizde 1 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? sorusunun yanıtına yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta 1 Mart 2022 Pazartesi puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 1 MART 2022 PAZARTESİ PUAN DURUMU

Miyase:

Yeşim:

Hasret:

1 MART GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta'da haftanın ilk gününde birinci olan isim henüz belli değil...