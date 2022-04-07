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Gelinim Mutfakta 7 Nisan 2022 Perşembe puan durumu | 7 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programında haftanın finalinden bir gün önce kimin birinci olduğu merakla araştırılıyor. Peki 7 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 7 Nisan 2022 Perşembe puan durumu...

Gelinim Mutfakta 7 Nisan 2022 Perşembe puan durumu | 7 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Nursel Ergin'in sunumuyla Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta adlı yarışmada haftanın dördüncü gününde kıyasıya mücadele başlıyor. Programı severek takip edenler günün birincisinin kim olduğunu merak ediyor. Biz de haberimizde 7 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? sorusunun yanıtına yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta 7 Nisan 2022 Perşembe puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 7 NİSAN 2022 PERŞEMBE PUAN DURUMU

Miyase: 

Yeşim: 

Damla:

Öykü:

7 NİSAN GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU? 

Gelinim Mutfakta'da haftanın dördüncü gününde birinci olan isim henüz belli olmadı...

6 NİSAN GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU? 

Gelinim Mutfakta'da haftanın ortasında 20 puanı alan Miyase günün birincisi olarak çeyrek altını yakasına takmayı başardı.

Gelinim Mutfakta 7 Nisan 2022 Perşembe puan durumu | 7 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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