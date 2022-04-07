Gelinim Mutfakta 7 Nisan 2022 Perşembe puan durumu | 7 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Nursel Ergin'in sunumuyla Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta adlı yarışmada haftanın dördüncü gününde kıyasıya mücadele başlıyor. Programı severek takip edenler günün birincisinin kim olduğunu merak ediyor. Biz de haberimizde 7 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? sorusunun yanıtına yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta 7 Nisan 2022 Perşembe puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 7 NİSAN 2022 PERŞEMBE PUAN DURUMU

Miyase:

Yeşim:

Damla:

Öykü:

7 NİSAN GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta'da haftanın dördüncü gününde birinci olan isim henüz belli olmadı...

6 NİSAN GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta'da haftanın ortasında 20 puanı alan Miyase günün birincisi olarak çeyrek altını yakasına takmayı başardı.