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Gelinim Mutfakta 8 Nisan Perşembe puan durumu |8 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta gün birincisi 8 Nisan puan durumu ile merak ediliyor. Gelinler sunucu Seda Sayan'ın açıkladığı yemeği yaparak yüksek puan elde etmeye çalışıyor. Ekranların en çok izlenen yarışması Gelinim Mutfakta 8 Nisan puan durumu haberimizde. Peki 8 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 8 Nisan Perşembe puan durumu...

Gelinim Mutfakta 8 Nisan Perşembe puan durumu |8 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta'da gelinler en güzel yemeği yaparak günün birincisi ve çeyrek altının sahibi olmak için yarışıyor. Kanal D'de yayımlanan Gelinim Mutfakta yarışma programında haftanın sonuna geliniyor. Bugün 8 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta 8 Nisan Perşembe puan durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz. 

GELİNİM MUTFAKTAS 8 NİSAN PERŞEMBE PUAN DURUMU

Ece: 

Ayten: 

Seda: 

Esra: 

Gelinim Mutfakta Peynirli Gözleme tarifi | Peynirli Gözleme nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?Gelinim Mutfakta Peynirli Gözleme tarifi | Peynirli Gözleme nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

8 NİSAN GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta 8 Nisan 2021 Perşembe günün birincisi henüz belli olmadı. Detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir. 

DÜNKÜ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gelinim Mutfakta'da son bölümde Ayten 22, Seda 19, Esra 14, Ece ise 10 puan aldı. 

Gelinim Mutfakta bugün Canlı Yayın izle Kanal D | Gelinim Mutfakta 8 Nisan 2021 Perşembe Canlı İzleGelinim Mutfakta bugün Canlı Yayın izle Kanal D | Gelinim Mutfakta 8 Nisan 2021 Perşembe Canlı İzle

 

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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