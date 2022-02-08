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Gelinim Mutfakta 8 Şubat 2022 Salı puan durumu | 8 Şubat Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programında haftanın ikinci gününde kimin birinci olduğu merakla araştırılıyor. Peki 8 Şubat Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 8 Şubat 2022 Salı puan durumu...

Gelinim Mutfakta 8 Şubat 2022 Salı puan durumu | 8 Şubat Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Nursel Ergin'in sunumuyla Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta adlı yarışmada haftanın ikinci günü kıyasıya mücadele sürüyor. Programı severek takip edenler günün birincisinin kim olduğunu merak ediyor. Biz de haberimizde '8 Şubat Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?' sorusunun yanıtına yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta 8 Şubat 2022 Salı puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 8 ŞUBAT 2022 SALI PUAN DURUMU

Miyase: 20

Hülya: 9

Deniz: 16

Yeşim: 11

Gelinim Mutfakta 8 Şubat 2022 Salı puan durumu | 8 Şubat Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

8 ŞUBAT GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU? 

Gelinim Mutfakta'da haftanın ikinci gününde bugün gün toplamında Kaynanalardan 20 puan toplayan Miyase 19. çeyerek altınını yakasına takmayı başardı 

DÜN NE OLDU?

Gelinim Mutfakta'da haftanın ilk gününde bugün gün toplamında Kaynanalardan 18 puan toplayan Miyase 18. çeyerek altınını yakasına takmayı başardı...

Gelinim Mutfakta 8 Şubat 2022 Salı puan durumu | 8 Şubat Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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