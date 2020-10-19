Gelinim Mutfakta Didem Nergiz kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

Gelinim Mutfakta Didem Nergiz kimdir? Birbirinden lezzetli yemeklerin yapıldığı Gelinim Mutfakta yeni sezona tüm hızı ile devam ediyor. Geçtiğimiz haftanın elenen ismi Nurcan olurken bu hafta yarışmaya katılan yeni gelin Didem Nergiz ve kayınvalidesi Sabahat Nergis oldu. Peki Didem Nergiz kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

GELİNİM MUTFAKTA DİDEM NERGİS KİMDİR?

Didem Nergiz aslen Artvinli olmasına rağmen doğma büyüme İzmirli. 32 yaşında. Anadolu Üniversitesi mezunu. 12 yıllık evli ve 8 yaşındaki Nefes ve 11 yaşındaki Doruk olmak üzere 2 çocuk annesi. Uzun yıllar önemli bir firmanın bölge yöneticiliğini yaptı ancak 1.5 senedir ev hanımı. Mutfağı da çok seviyor. İnatçı, kafasına koyduğunu yapmak için sonuna kadar zorlayan, dik başlı, dobra kendinden emin, haksızlığa tahammülsüz, kendi duygu ve isteklerine öncelik veren ama bir o kadar da empati duygusu yüksek ve merhametli olarak kendisini tanımlıyor.

Gelinim Mutfakta Didem Instagram hesabı

Gelinim Mutfakta yeni yarışmasıcı Didem Nergis'i @didem_nergiz adresinden takip edebilirsiniz.