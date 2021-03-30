Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayımlanan yemek programı Gelinim Mutfakta'nın yeni bölüm fragmanında tüm yarışmacıların diskalifiye edildiği duyuruldu. Peki Gelinim Mutfakta diskalifiye olan yarışmacı kim? Gelinim Mutfakta yarışmacılar neden diskalifiye edildi? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA YARIŞMACILAR NEDEN DİSKALİFİYE EDİLDİ?

İzleyenler sosyal medyada Perşembe günü 1 Nisan olması sebebiyle, yarışmacılara şaka yapıldığını öne sürdü. Ancak konu ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir.

Fragmanda yer alan görüntülerde tüm yarışmacıların ''Neden diskalifiye edildik'' diye sorduğu, Seda Sayan'ın da ''Bence hepiniz ne yaptığınızı biliyorsunuz'' dediği görülüyor.