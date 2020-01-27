Gelinim Mutfakta Elif neden gitti? Elif elendi mi? soruları Gelinim Mutfakta takipçilerinin merakla araştırdığı konulardan biri. Yarışmadan ayrıldığını duyuran Elif neden veda etti? İşte cevabı..

Elif Akçam'ın yarışmadan neden ayrıldığının açıklaması: