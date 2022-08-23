Emel Orun, Gelinim Mutfakta'nın 5. sezonunda yarışan gelinler arasında yer alıyor. Yarışmadaki tavırları nedeniyle merak edilen Emel Orun'un kim olduğu sorusunun yanıtına haberimizde yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta Emel Orun kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtı...

GELİNİM MUTFAKTA EMEL ORUN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

22 Ağustos 2022 tarihinde Gelinim Mutfakta yarışmasını beşinci sezonuna katılan dört yarışmacıdan biri olan 32 yaşındaki Emel Orun, evli ve 2 çocuk annesidir. Aslen Kastamonulu olan yarışmacı Ankara’da ikamet etmektedir. 9 yıllık evlidir ve ev hanımıdır. Emel Orun Gelinim Mutfakta yarışmasına kayınvalidesi Şenay Orun ile katıldı.