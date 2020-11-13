Gelinim Mutfakta Gelin Pastası tarifi | Gelin Pastası nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Gelin Pastası yapılışı ve tarifi.. Kanal D ekranlarının sevilen yarışması Gelinim Mutfakta yeni sezonda yepyeni yarışmacılarla izleyici ile buluştu. Gelinler bugün Gelin Pastası yapacak. Peki kıyasıya yarışan gelinlerin yaptığı Gelin Pastası nasıl yapılır? Gelin Pastası tarifi ve Malzemeleri nelerdir? detaylar haberimizde..

GELİNİM MUTFAKTA GELİN PASTASI MALZEMELERİ VE TARİFİ

Keki için:

4 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya



Muhallebisi için:

1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

3 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı buğday nişastası

1 paket vanilya

1 paket krem şanti



Keki ıslatmak için:

2,5 su bardağı süt



Üzeri için:

Hindistan cevizi

GELİNİM MUTFAKTA GELİN PASTASI NASIL YAPILIR?

Derin bir kasede yumurta ve şekeri güzelce çırpın.

Un, kabartma tozu ve vanilyayı da ekleyip tüm malzemleri tekrar çırpın.

Kek karışımını fırın tepsisine dökün.

Önceden ısıtılmış fırında 170 derecede yaklaşık 30 dakika pişirin.

Kekiniz piştikten sonra fırından çıkarıp oda sıcaklığında soğumaya bırakın.

Pastanın muhallebisi için süt, şeker, un ve nişastayı bir tencerede karıştırın.

Elde ettiğiniz karışımı, ocağın üzerinde kaynayıp kıvam alıncaya kadar karıştırarak pişirin.

Muhallebiyi ocaktan alın ve ılıdıktan sonra üzerine toz krem şanti ekleyip mikser ile çırpın.

Keki ıslatmak için 2,5 su bardağı sütü soğuk kekin üzerine gezdirin.

Islattığınız kekin üzerine muhallebiyi dökün ve düzgün bir şekilde yayın.

En son pastanızın üzerini Hindistan cevizi ile kaplayıp buzdolabında dinlendirin.

Dilerseniz süsleyerek servis edebilirsiniz.