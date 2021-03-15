Kanal D'nin reyting rekorları kıran yarışması Gelinim Mutfakta'nın 656. Bölüm ile başlayan 132. Haftasının yeni yarışmacıları belli oldu. Peki Gelinim Mutfakta Hilal Özdemir kimdir, kaç yaşında nereli? Gelinim Mutfakta kaynana Dilek kim?

GELİNİM MUTFAKTA HİLAL ÖZDEMİR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Gelinim Mutfakta yarışmasının bu haftaki yeni Hilal Özdemir 3 yıllık evli ve 1,5 yaşında bir çocuk annesidir. Balıkesir’den yarışmaya dahil olan Hilal Hanım ve kaynanası Dilek hanım gelir gelmez diğer yarışmacılarla polemik üstüne polemik yaşadı.

GELİNİM MUTFAKTA KAYNAN DİLEK KİM?

Gelinim Mutfakta Hilal Hanım'ın kaynanası Dilek Hanım hakkında henüz net bir bilgi yok. Yarışmacı hakkında bilgiler geldikçe haberimize eklenecektir.