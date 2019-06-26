Gelinim Mutfakta Humuslu et kavurma | Humuslu et kavurma nasıl yapılır?
Kanal D ekranlarının sevilen yemek yapma yarışması Gelinim Mutfakta'da gelinler bugün Humuslu et kavurma Tarifi Kıyasıya yarışan gelinlerin yaptığı Humuslu et kavurma Tarifi nasıl yapılır? ise merak konusu oldu. Humuslu et kavurma Tarifi nasıl yapılır ? Malzemeleri neler? İşte Humuslu et kavurma Tarifi..
Kanal D ekranlarının sevilen yemek yapma yarışması Gelinim Mutfakta'da gelinler bugün Humuslu et kavurma Tarifi Kıyasıya yarışan gelinlerin yaptığı Humuslu et kavurma Tarifi nasıl yapılır? ise merak konusu oldu. Humuslu et kavurma Tarifi nasıl yapılır ? Malzemeleri neler? İşte Humuslu et kavurma Tarifi..
Humuslu et kavurma tarifi için malzemeler
2 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı dolmalık fıstık
1 soğan
500 g kuşbaşı dana eti
Tuz
Karabiber
Humus için
500 g nohut
3 diş sarımsak
1 limonun suyu
2 yemek kaşığı tahin
2 yemek kaşığı zeytinyağı
Tuz
Yarım çay kaşığı kimyon
1 çay kaşığı sumak
Üzeri için
Zeytinyağı
1 çay kaşığı kırmızı pul biber
Humuslu et kavurma Nasıl Yapılır
Tereyağını geniş bir tencerede eritin. Dolmalık fıstıkları pembeleşinceye kadar kavurup, yemeklik doğradığınız soğanı ilave edin. Etleri ekleyip kısık ateşte kapağı kapalı olarak ara ara karıştırarak, etler yumuşayıncaya kadar pişirin. Ocaktan almadan 15 dakika önce tuzunu ve karabiberini ilave edin.
Humus için nohutları bir gece öncesinden ıslatın. Ertesi gün yıkayıp tencereye alın. Üzerini iki misli geçecek kadar su ilave edip, nohutları haşlayın. Süzüp mutfak robotunda ezin. Sarımsakları ezip bir kaseye alın, üzerine limon suyu, tahin ve zeytinyağını ekleyin. Tuz ve baharatlarla tatlandırın.
Humusu servis tabağına alın. Ortasını hafif çukurlaştırın. Kavurmayı humusun üzerine alıp üzerine kırmızı pul biberli zeytinyağı gezdirin. Sıcak servis yapın.
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