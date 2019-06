Gelinim Mutfakta Humuslu et kavurma | Humuslu et kavurma nasıl yapılır? Kanal D ekranlarının sevilen yemek yapma yarışması Gelinim Mutfakta'da gelinler bugün Humuslu et kavurma Tarifi Kıyasıya yarışan gelinlerin yaptığı Humuslu et kavurma Tarifi nasıl yapılır? ise merak konusu oldu. Humuslu et kavurma Tarifi nasıl yapılır ? Malzemeleri neler? İşte Humuslu et kavurma Tarifi..

2 yemek kaşığı dolmalık fıstık

1 soğan

500 g kuşbaşı dana eti

Tuz

Karabiber

Humus için 500 g nohut

3 diş sarımsak

1 limonun suyu

2 yemek kaşığı tahin

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Yarım çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı sumak Üzeri için Zeytinyağı

1 çay kaşığı kırmızı pul biber Humuslu et kavurma Nasıl Yapılır Tereyağını geniş bir tencerede eritin. Dolmalık fıstıkları pembeleşinceye kadar kavurup, yemeklik doğradığınız soğanı ilave edin. Etleri ekleyip kısık ateşte kapağı kapalı olarak ara ara karıştırarak, etler yumuşayıncaya kadar pişirin. Ocaktan almadan 15 dakika önce tuzunu ve karabiberini ilave edin. Humus için nohutları bir gece öncesinden ıslatın. Ertesi gün yıkayıp tencereye alın. Üzerini iki misli geçecek kadar su ilave edip, nohutları haşlayın. Süzüp mutfak robotunda ezin. Sarımsakları ezip bir kaseye alın, üzerine limon suyu, tahin ve zeytinyağını ekleyin. Tuz ve baharatlarla tatlandırın.

Humusu servis tabağına alın. Ortasını hafif çukurlaştırın. Kavurmayı humusun üzerine alıp üzerine kırmızı pul biberli zeytinyağı gezdirin. Sıcak servis yapın.