Gelinim Mutfakta Nagehan Hanım neden yok? Gelinim Mutfakta Seda'nın kaynanası Nagehan Hanım neden hastalandı?

Ünlü sunucu Seda Sayan'ın sunumuyla Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Gelinim Mutfakta programında yer yerinden oynadı. Yarışmacı Seda Hanım'ın kaynanası hastanelik oldu. Peki Gelinim Mutfakta Nagehan Hanım nerede, neden yok? Gelinim Mutfakta Seda'nın kaynanası Nagehan Hanım neden hastalandı? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA NAGEHAN HANIM NEDEN YOK?

Gelinim Mutfakta'nın 30 Mart tarihli bölümünde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Nagehan hanım bugünkü yeni bölümünde yer almadı. Seda Hanım kaynanasının tansiyon hastası olduğunu söyledi.

GELİNİM MUTFAKTA SEDA'NIN KAYNANASI NAGEHAN HANIM NEDEN HASTALANDI?

Nagehan hanım dünkü bölümde aniden fenalaşarak programa çağırılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Seda Hanım bugün konu hakkında konuştu. Kaynanasının fenalaşmasının sebebini Esra Hanım ve kayınvalidesi Fatma Hanım'a bağladı. Seda Hanım, '' Sizin söyledikleriniz yüzünden fenalaşmış olabilir'' dedi.

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