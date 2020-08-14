Kanal D ekranlarında hafta içi her gün izleyicilerle buluşan fenomen yarışma programı Gelinim Mutfakta üçüncü sezonuna başlıyor.

Sunuculuğunu Fatih Ürek’in üstlendiği yarışma programı “Gelinim Mutfakta”, 3. sezonu ile yeniden ekranlara dönüyor. Birbirinden iddialı gelinlerin kıyasıya rekabet ettiği Gelinim Mutfakta'da yarışmacılar kendilerine verilen sürede belirlenen yemeği yapmaya çalışacaklar.

En güzel yemeği yapan ve kayınvalidelerden en yüksek puanı alan gelin, günün birincisi olarak yakasına bir çeyrek altın takacak. Beş günün sonunda haftanın birincisi olan gelin beş altın bileziği koluna takmayı hak edecek. En düşük puanı alan gelin ise hayallerine veda edecek.

FATİH ÜREK'TE PUAN VERECEK!

Gelinlerin işi artık daha da zor olacak. Çünkü bu sezon kayınvalidelerin yanı sıra Fatih Ürek de tadım ve puanlama yapacak. Mutfakta tüm dengeler değişecek.



Gelinim Mutfakta, yenilenen dekoru ve yepyeni yüzleri ile 17 Ağustos Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün saat 13.15’de Kanal D’de...

GELİNİM MUTFAKTA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

17 Ağustos Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün saat 13:15'te ekrana gelecek olan proje, hem eğlendirecek hem kazandıracak.