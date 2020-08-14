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Gelinim Mutfakta ne zaman başlayacak? Gelinim Mutfakta yeni sezon fragmanı!

Gelinim Mutfakta yeni sezon ne zaman başlayacak? Kanal D ekranlarında beğeniyle takip edilen yarışması Gelinim Mutfakta üçüncü sezon ile yeniden ekranlara dönüyor. Tanıtım fragmanı yayınlanan yarışma programı bu sezonda birbirinden lezzetli tariflerle izleyicilerle buluşacak. Peki Gelinim Mutfakta ne zaman başlayacak?

Gelinim Mutfakta ne zaman başlayacak? Gelinim Mutfakta yeni sezon fragmanı!

Kanal D ekranlarında hafta içi her gün izleyicilerle buluşan fenomen yarışma programı Gelinim Mutfakta üçüncü sezonuna başlıyor. 

Sunuculuğunu Fatih Ürek’in üstlendiği yarışma programı “Gelinim Mutfakta”, 3. sezonu ile yeniden ekranlara dönüyor. Birbirinden iddialı gelinlerin kıyasıya rekabet ettiği Gelinim Mutfakta'da yarışmacılar kendilerine verilen sürede belirlenen yemeği yapmaya çalışacaklar.

En güzel yemeği yapan ve kayınvalidelerden en yüksek puanı alan gelin, günün birincisi olarak yakasına bir çeyrek altın takacak. Beş günün sonunda  haftanın birincisi olan gelin beş altın bileziği koluna takmayı hak edecek. En düşük puanı alan gelin ise hayallerine veda edecek. 

 

FATİH ÜREK'TE PUAN VERECEK!

 Gelinlerin işi artık daha da zor olacak. Çünkü bu sezon kayınvalidelerin yanı sıra Fatih Ürek de tadım ve puanlama yapacak. Mutfakta tüm dengeler değişecek. 
 
Gelinim Mutfakta, yenilenen dekoru ve yepyeni yüzleri ile 17 Ağustos Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün saat 13.15’de Kanal D’de... 

GELİNİM MUTFAKTA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

17 Ağustos Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün saat 13:15'te ekrana gelecek olan proje, hem eğlendirecek hem kazandıracak.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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