Gelinim Mutfakta neden yok? Gelinler ve kaynanaların kıyasıya rekabet ettiği ekranların sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta Mayıs ayında sezon finali yapmıştı. Geçtiğimiz hafta yeni sezon fragmanı ekranlara gelen Gelinim Mutfakta yeni sezonunun bugün başlaması bekleniyordu. Ancak yayın akışında programa yer verilmedi. Peki Gelinim Mutfakta ne zaman başlıyor? Bugün neden yok?

GELİNİM MUTFAKTA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Geçtiğimiz hafta Kanal D ekranlarında yeni sezon fragmanı yayınlanan yarışma programı Gelinim Mutfakta'nın bu hafta başlaması bekleniyordu. Ancak Kanal D'nin yayın akışında programın olmadığı görüldü.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN SEZON NELER YAŞANDI?

Gelinim Mutfakta programının 2. sezonuna bu zamana kadar 90 bileziğe ulaşıp en çok bileziği alan yarışmacı olan Elif Akçam damga vurdu. Bu sezon Gelinim Mutfakta'da uzun zamandır Best Of yapılıyor ve eski sevilen elenmiş isimler yarışmaya devam ediliyordu.

Elif Akçam ve kaynanası Çiğdem Akçam adeta Kanal D'den bir servet kazandılar. Gelinim Mutfakta yarışmasından bu zamana kadar Alif ve Çiğdem akçam 500.000 TL'lik ödül kazandılar ve Gelinim Mutfakta'da sona gelindi.

GELİNİM MUTFAKTA YENİ SEZON FRAGMANI

Gelinim Mutfakta'da bu sene yarışmacıların işi daha da zorlaştı. Bu yıl geçtiğimiz sezonlardan farklı olarak gelinlerin yapmış olduğu yemeklere kaynanaların yanı sıra sunucu Fatih Ürek'te puan verecek.