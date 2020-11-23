Gelinim Mutfakta Nurcan Çonkuroğlu kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

Gelinim Mutfakta Nurcan Çonkuroğlu kimdir? Birbirinden lezzetli yemeklerin yapıldığı Gelinim Mutfakta yeni sezona tüm hızı ile devam ediyor. Geçtiğimiz haftanın elenen ismi Nurcan olurken bu hafta yarışmaya katılan yeni gelin Nurcan Çonkuroğlu ve kayınvalidesiMuazzez Çonkuroğlu oldu. Peki Nurcan Çonkuroğlu kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

NURCAN ÇONKUROĞLU KİMDİR?

Nurcan Çonkuroğlu 35 yaşında ve Tıbbi sekreter. Aslen Bulgaristanlı. Lise mezunu. 9 yaşında kızı ve 3 yaşında oğlu olmak üzere 2 çocuk sahibi. Fenerbahçeli ve yengeç burcu. Duygusal ve mükemmeliyetçi bir yapıya sahip.

Gelinim Mutfakta Nurcan Instagram hesabı

@nurcanconkuroglu