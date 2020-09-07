Gelinim Mutfakta saat kaçta başlıyor 2021? Gelinim Mutfakta ne zaman, hangi kanalda? Gündüz kuşağının sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta yeni ve canlı bölümleriyle ekranlarda. Hafta içleri yayımlanan programın sunuculuğunu Seda Sayan üstleniyor. İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Gelinim Mutfakta yemek yarışma programı Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri Kanal D ekranlarında olacak.

GELİNİM MUTFAKTA SAAT KAÇTA BAŞLIYOR 2021?

Hafta içi her gün yayımlanan Gelinim Mutfakta saat 13.15 ile 16.00 arasında izleyicisiyle buluşacak.

GELİNİM MUTFAKTA NEDİR?

Gelinim Mutfakta yarışması Kanal D'nin reyting rekorları kıran bir yemek yarışma programıdır. Bu yarışmada hem yemek hem gelin hem kaynana hem de bol ödül yer alıyor.

GELİNİM MUTFAKTA KONUSU

Seda Sayan'ın sunumu ile hafta içi her gün 12:45 de izleyicisi karşısında oluyor. Gelinim Mutfakta programında ilk hafta 4 yarışmacı gelin kaynana oluyor. Her hafta bir gelin kaynana ikilisi birinci olarak ödüle ulaşırken bir gelin kaynana da Gelinim Mutfakta yarışmasına veda ediyor. Seda Sayan'ın sunumuyla gelinler yarışıyor, kaynanalar puan veriyor! Her gün günün birincisi belirleniyor. Günün birincisine herhangi bir ödül verilmezken haftanın birincisi çifte 5 adet altın bilezik ödülü veriliyor.