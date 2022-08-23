Nursel Ergin'in sunumuyla, hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programında yer alan Sibel Arkın merak konusu oldu. Biz de bunun üzerine Gelinim Mutfakta Sibel Arkın kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtına haberimizde yer verdik...

GELİNİM MUTFAKTA SİBEL ARKIN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Gelinim Mutfakta 5. sezon yarışmacıları arasında yer alan Sibel Arkın, matematik öğretmenidir.

Sezgin Arkın'la evli olan Sibel Arkın'ın Duru adında bir kız çocuğu var. Arkın, aslen Denizlili ancak İstanbul’da yaşıyor. Sibel Arkın Gelinim Mutfakta yarışmasına kayınvalidesi Filiz Arkın ile katıldı.