Gelinim Mutfakta Tuğba Erurul kimdir, nereli, kaç yaşında?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta adlı yarışma programındaki tavırları nedeniyle merak konusu olan Gelinim Mutfakta Tuğba Erurul kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte detaylar...

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Gelinim Mutfakta Tuğba Erurul kimdir, nereli, kaç yaşında?

Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programında yer alan Tuğba Erurul merak konusu oldu. Biz de bunun üzerine Gelinim Mutfakta Tuğba Erurul kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtına haberimizde yer verdik...

GELİNİM MUTFAKTA TUĞBA ERURUL KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

22 Ağustos 2022 tarihinde Gelinim Mutfakta yarışmasının beşinci sezonuna katılan dört yarışmacıdan biri olan Tuğba Erurul, aslen Sivaslı olan yarışmacı Balıkesir Gönen’de büyümüştür.

Yarışmaya Bandırma’dan katılıyor. Muhesebecilik yapan yarışmacı 3.5-4 yıllık evlidir. Tuğba Erurul 3 yıl önce eşi vefat eden kaynanası Gönül Erurul ile yaşamaktadır.

Gelinim Mutfakta Tuğba Erurul kimdir, nereli, kaç yaşında?

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