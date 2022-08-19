Gelinim Mutfakta yeni sezon ne zaman başlıyor 2022? İşte Gelinim Mutfakta yeni sezon tarihi

1 Temmuz 2022 tarihinde sezon finali ile ekrana gelen Gelinim Mutfakta yarışma programının yeni sezonu yayın tarihi hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki, Gelinim Mutfakta ne zaman başlıyor 2022? Gelinim Mutfakta ne zaman başlayacak? İşte, Gelinim Mutfakta yeni sezon tarihi...

GELİNİM MUTFAKTA YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR 2022?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışma programının yeni sezonu 22 Ağustos Pazartesi günü başlayacak.

Sevilen program hafta içi her gün saat 13:00'de Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Sunuculuğunu Nursel Ergin'in yaptığı, en çok izlenen fenomen yarışma programı Gelinim Mutfakta 5'inci sezonu ile ekrana gelecek.