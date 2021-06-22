Gelinim Mutfakta'da gün birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta 22 Haziran Salı puan durumu

Gelinim Mutfakta 22 Haziran puan durumu merak ediliyor. Kayınvalideler ve Seda Sayan'dan en yüksek puanı alan gelin günün birincisi seçiliyor ve çeyrek altının sahibi oluyor. Bir önceki gün Aysun birinci olmuştu. Peki bugün kim oldu? İşte Gelinim Mutfakta 22 Haziran Salı puan durumu..

GELİNİM MUTFAKTA 22 HAZİRAN SALI PUAN DURUMU

Ayten:

Aysun:

Gönül:

Yağnur:

22 HAZİRAN GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

22 Haziran Gelinim Mutfakta yarışmasında günün birincisi henüz netleşmedi. Detaylar geldikçe haberimiz güncellenecektir.

Öte yandan Gelinim Mutfakta'nın bugünkü bölümünde yapılan Kıymalı Sebzeli Börek tarifine aşağıdaki haberimizden ulaşabilirsiniz.

Tadı damağınızdan düşmeyecek! Beş çaylarının vazgeçilmezi Kıymalı Sebzeli Börek tarifi! Kıymalı Sebzeli Börek nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

GELİNİM MUTFAKTA'DA DÜN NELER OLDU?

Neriman Hanımın, Ayten'i pankartlarla yönlendirmesi günün en komik olayı oldu. Neriman Hanım'ın kaynanaların odasından Ayten'i yönlendirmek isteyince ortalık karıştı.. Kahkahaların havada uçuştuğu günde Seda, programı arayarak arkasından konuşan Gönül ile tartışınca gerginlik oluştu.

Gönül Seda'nın yerine geçtiğinde bir enkaz devraldığını söyleyince Seda Gönül ile münakaşaya girdi.