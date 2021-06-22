Kıymalı Sebzeli Börek ile sabah kahvaltılarını iple çekeceksiniz. Beş çaylarının vazgeçilmez menüsünde Kıymalı Sebzeli Börek olmazsa olmaz. Gelinim Mutfakta'nın yeni bölümünde yarışmacılar Kıymalı Sebzeli Börek yaparak puan toplamaya çalışıyor. Bizler de takipçileri için Kıymalı Sebzeli Börek tarifine haberimizde yer verdik. İşte Kıymalı Sebzeli Börek malzemeleri ve yapılışı...

KIYMALI SEBZELİ BÖREK MALZEMELERİ

Harç İçin

Su

Zeytinyağı

Un

Üzeri için yumurta sarısı ve susam, çörekotu

Kıymalı İç İçin

250 gr. kadar kıyma

Domates salçası

Biber salçası

1 adet soğan

1 adet haşlanmış havuç

1 avuç haşlanmış bezelye (Minik olursa daha iyi)

1 adet haşlanmış patates

Tuz, karabiber, pul biber

KIYMALI SEBZELİ BÖREK NASIL YAPILIR?

İlk önce kıymayı bir miktar zeytinyağıyla kavuruyoruz. Ardından rendelediğimiz veya doğradığımız soğanı ilave edip iyice ölene kadar kavurmaya devam ediyoruz.

Sonra salçaları da ekleyip biraz daha kavuruyoruz.

Daha sonra haşlanmış bezelye, ince doğranmış havuç ve patatesi, tuzu ve baharatları da ilave edip karıştırıyoruz ve harcı hazır hale getiriyoruz.

Bir sonraki aşamada yufkayı zemine seriyoruz ve üzerine birkaç yemek kaşığı zeytinyağı, birkaç yemek kaşığı su gezdirip her tarafına sürüyoruz.

Ardından bir küçük süzgeç yardımıyla her tarafına 1 tatlı kaşığı kadar un serpiyoruz.

Yufkayı 8'e kesip klasik gül böreğinden biraz daha farklı sarıyoruz. İç harcı üçgenin yan kenarına koyuyoruz ve rulo yapıp, kalın kısımdan başlayarak gül böreği gibi kıvırıyoruz.

Son aşamada yağlı kağıt serilmiş tepsiye dizdiğimiz böreklerin üzerine yumurta sarısı sürüyoruz.

Üzerine susam veya çörekotu serpip 180 derecede güzelce kızarana kadar pişiriyoruz ve hazır. Afiyet olsun.