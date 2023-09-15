San Sebastian nerenin meşhur Cheesecake'i? San Sebastian nasıl yapılır? Püf Noktaları nelerdir?

San Sebastian cheesecake sadece kıvamıyla ve tadıyla değil görüntüsü ile de büyük emek isteyen bir tatlı. Püf noktalarını öğrendikten sonra tadı damaklarda kalacak lezzetli mi lezzetli San Sebastian cheesecake ile hem kendinizi hem de misafirlerinizi şımartabilirsiniz.

San Sebastian Cheesecake Nasıl Yapılır?

Yumuşacık keki, özel kreması ve mükemmel görüntüsüyle maharetli eller tarafından yapılmış bir San Sebastian Cheesecake lezzetine karşı kim kayıtsız kalabilir ki? Hazırsanız misafirlerinizin kalbini çalacak özel bir tatlı için San Sebastian cheesecake tarifine geçebiliriz!

Malzemeler:

4 adet yumurta

2 su bardağı krema

500 gr krem peynir

1.5 su bardağı şeker

1 paket vanilya (isteğe bağlı)

2 yemek kaşığı un

Sosu için isteğe bağlı olarak limon ya da portakal kabuğu



İlk olarak bütün malzemelerin oda sıcaklığında olması gerektiğini belirtelim. Malzemelerinizi hazırladıktan sonra San Sebastian Cheesecake tarifini sadece 5 adımda yapabilirsiniz.

San Sebastian cheesecake’i hazırlamaya başlamadan önce fırınınızı 200 dereceye ayarlayın. Ardından cheesecakein yapışmaması için kelepçeli kalıbınızın içini ve kenarlarını bir miktar tereyağı ile yağlayın. Ardından bir yağlı kağıdı kabın şeklini alacak şekilde içerisine yerleştirin.

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Şeker ve krem peyniri geniş bir kabın içerisine dökün ve bir mikser yardımıyla iyice karışana dek çırpın. Sonrasında aynı kabın içine sırasıyla yumurtaları ekleyin ve çırpmaya devam edin.

Kabın içine son olarak kremayı ve unu da ilave ettikten sonra birkaç dakika daha çırpın.

Hazırlamış olduğunuz karışımı kek kalıbınızın içerisine dökün ve 45 dakika boyunca pişirin. Pişirme süresi tamamlandıktan sonra fırının kapağı kapalı olacak şekilde 20 dakika bekletin. Bu işlem cheesecakein istediğimiz kıvamı kazanmasına yardımcı olacak.



20 dakikanın sonunda, hazırlamış olduğunuz San Sebastian cheescake’i fırından çıkartın ve oda sıcaklığında soğutun. Eğer mümkünse bir gün boyunca buzdolabında da dinlendirebilirsiniz. Aradan birkaç saat geçtikten sonra San Sebastian cheescake’inizi dilediğiniz gibi süsleyebilir, misafirlerinize servis edilmek üzere dilimleyebilirsiniz.

San Sebastian Cheesecake Tarifi Püf Noktaları

Artık San Sebastian cheesecake tarifine dair bilmeniz gerekenleri öğrendiğinize göre bundan sonraki aşamada daha lezzetli bir San Sebastian cheesecake yapmak için dikkat etmeniz gereken noktaları aktarabiliriz.

Öncelikli olarak diğer cheesecake tariflerinde de olduğu gibi, kullanacağınız malzemelerin oda sıcaklığında olması büyük önem arz ediyor çünkü bu sayede malzemeleriniz birbirine çok daha kolay karışacak. Bir diğer dikkat edilmesi gereken nokta ise malzemeleri çok çırpmak yerine iyi karıştırmak.

Cheesecake’in pürüzsüz yüzeyini elde etmek için malzemelerin gereğinden fazla çırpılması hava boşluklarının ve dolayısıyla da çatlakların oluşmasına neden olur. Bu yüzden malzemelerin tam olarak karıştığına emin olduğunuz anda çırpmayı bırakmanızda fayda var.

Cheesecake yapımında daha iyi sonuç verdiği için krem peynir tercih edilse de siz beyaz peynir ya da labne de kullanabilirsiniz. Bunun yanı sıra kullanacağınız krem peynir miktarını düşürerek San Sebastian cheesecake’inizi lor peyniri ile de yapabilirsiniz.

San Sebastian cheesecake her ne kadar yanık cheesecake olarak da biliniyor olsa bile tatlınızın üzerinin çok koyu olmasını istemiyor olabilirsiniz. Bu durumda fırından üzeri tam olarak kızarmamışken alabilirsiniz.

San Sebastian cheesecake tarifinde dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri de fırının ısısı. Hazırladığınız tatlının her yerinin eşit oranda ısıya maruz kalması için fırınınızı mutlaka önceden ısıtmalısınız. San Sebastian cheesecake’in pişip pişmediğini anlamak için ise kenarlarının rengine bakabilirsiniz. Eğer sararmaya başladıysa tatlınızı fırından çıkartabilirsiniz.

San Sebastian cheesecake’e gerçek lezzetini kazandıran şey aslında yeterli süre buzdolabında bekletmek. Tatlınızı ne kadar uzun süre dinlenmeye bırakırsanız kıvamı ve tadı da o kadar iyi olacak.

Tadı damaklarda kalacak bir San Sebastian cheesecake tarifi ve püf noktaları ile ilgili verdiğimiz pratik tüyolar sayesinde tatlınızın hem lezzetini hem de kıvamını mükemmel bir şekilde tutturacağınızdan eminiz. Yapımı her ne kadar kolay görünse de aslında biraz zahmetli olan bu tatlıyı hazırlamak için yeterli vaktiniz olmadığını düşünüyorsanız San Sebastian Cheesecake Bütün satın almak istiyorsanız bu mükemmel lezzete en pratik yoldan ulaşabilirsiniz

Kaynak: Liva

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