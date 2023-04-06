El yapımı baklava nasıl yapılır, Baklava malzemeleri nelerdir? işte El Yapımı Baklava Tarifi

Türk kültüründe önemli bir yere sahip olan baklava oldukça rövanşta olan bir şerbetli tatlıdır. Ramazan ayı ile birlikte iftar sofralarında mutlaka yer alan bu şerbetli tatlıyı evinizde kendi malzemelerinizle yapmak da oldukça basittir. Çok uzun süre uğraşmayacağınız gibi ister cevizli isterseniz de fıstıklı olarak tercih edebilirsiniz. El yapımı baklava tarifi dışarıdan aldığınız baklavalara oranla çok daha doğal ve içeriğini bildiğiniz ürünler ile yapabileceğiniz bir tariftir.

Baklava malzemeleri nelerdir?

1 çay bardağı sıvıyağ

1 adet yumurta

1/2 yemek kaşığı sirke (elma sirkesi önerilir)

3 yemek kaşığı yoğurt (kaymaksız tarafından)

7 su bardağı un

İç dolgusu için 500 gram tercihinize göre iri çekilmiş ceviz ya da fındık tercih edebilirsiniz. Katlara sürmek için ise 300 gram eritilmiş tereyağı yeterli olacaktır. Şerbetin malzemeleri ise 4 su bardağı su, 4 su bardağı toz şeker ve yarım kahve fincanı limon suyudur.

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El Yapımı Baklava Tarifi ve Yapılışı

Un haricinde bütün malzemeleri derin bir kapta karıştırın. Yoğurduğunuz malzemelerin üzerine azar azar dikkatli bir şekilde kıvam alana kadar un ekleyin. Unu eklerken her zaman kıvam tam yedi bardak istemeyebilir. Bu yüzden unu birden değil yavaşça ekleyin. Çok yumuşak olmayan bir hamur elde ettiyseniz kıvamınız doğrudur.

Elde ettiğiniz hamurunuzun üzerine nemli bir tülbent ile örtün. Bu aşama hamurunuzun daha doğru bir kıvama gelmesini sağlayacaktır.

El yapımı baklava tarifi püf noktası hamurunuzu dinlendirmektir. Tülbent ile üzerini örttüğünüz hamurunuzu bir gece dolapta bekletin. Fakat acil misafirleriniz geliyorsa en az bir buçuk saat yine dolapta bekletilmelidir.

Dinlenen hamurlarınızı dolaptan çıkarın. Baklavayı açacağınız bölgeye öncesinde nişasta serpin. Böylelikle hamurunuzun yapışmasını engelleyecektir. Aynı büyüklükte 7 en fazla 8 beze oluşturun. Ardından bezelerinizi yufka haline gelecek şekilde oklava yardımı ile açın.

Fırına girecek baklava tepsinizin zeminini iyice yağlayın ardından ilk kat yufkanızı güzelce tepsiye serin. Bu şekilde 4 kat yufkayı üst üste koymak yeterli olacaktır.

Ardından ceviz ya da Antep fıstığı içine bolca koyun. İç harcı ne kadar bol olursa baklavanın o kadar lezzetli olur.

Bütün malzemeleri doğru şekilde yerleştirdikten sonra ıslak bir bıçak yardımı ile baklavanızı eş parçalara bölün.

Erittiğiniz tereyağınızı baklavanızın üzerine dökün.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kontrollü bir şekilde 35 dakika pişirin.

Baklavanın pişmesine 5 dakika kala şerbetinizi hazırlayın. Küçük bir tencerenin içine su, limon suyu ve toz şekeri koyup fokurdayana kadar pişirin.

Pişen baklavanızı fırından çıkartıp üzerine şerbetinizi dökün.

Son olarak, ortalama 1 saat hamur şerbeti çekene kadar beklettikten sonra afiyetle tüketebilirsiniz.

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El yapımı baklava tarifi ilk denemeyle bile yapılabilecek kolay bir tarif olmakla birlikte dışarıdan aldığınız baklavaları arattırmayacaktır. İyi bir baklava yapmak için şerbetini iyice çekmesi gerektiğini de unutmayın.