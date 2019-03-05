İstanbul10 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Gelinim Mutfakta'da günün birincisi hangi gelin oldu? Çeyrek altını kim aldı? 5 Mart

Gelinim Mutfakta'da günün birincisi hangi gelin oldu? Çeyrek altını kim aldı? 5 Mart

Kanal D ekranlarının sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta’da gelinler bugün yine kıyasıya yarışıyor.Gelinim Mutfakta’da bugünkü çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta son bölümde kim birinci oldu? 5 Mart Salı Gelinim Mutfakta’da günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelin…

Gelinim Mutfakta'da günün birincisi hangi gelin oldu? Çeyrek altını kim aldı? 5 Mart

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Gelinim Mutfakta’da gelinler kıyasıya yarışıyor. Fatih Ürek’in sunumuyla ekranlara gelen Gelinim Mutfakta’da 5 Mart Salı günün birincisi kim oldu?

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta’da bugün (5 Mart Salı gelinler, .... yemeğini pişirecek. Kıyasıya yarışan Güneş, Ezgi, Nergis, Gülcan Gelin’den hangisi çeyrek altını aldı? Gelinim Mutfakta’da bugün günün kazananı kim oldu? İşte 5 Mart Salı günün birincisi kim oldu?

İşte kayınvalidelerin puanları:

Gülderen Kaynana:

Güneş Gelin - puan (kendi gelini)

Ezgi Gelin - 

Gülcan Gelin -

Nergis Gelin - 

Reyhan Kaynana:

Ezgi Gelin-   puan (kendi gelini)

Güneş Gelin-  puan

Gülcan Gelin-   puan

Nergis Gelin-  puan

Besime Kaynana:

Gülcan Gelin- puan (kendi gelini)

Ezgi Gelin-  puan

Nergis Gelin-  puan

Güneş Gelin-  puan

Filiz Kaynana:

Nergis Gelin- puan (kendi gelini)

Ezgi Gelin-   puan

Gülcan Gelin- puan

Güneş Gelin-  puan

Gelinim Mutfakta'nın günün kazanan gelini ... oldu. Günün en düşük puanını ise ...... aldı.

GELİNİM MUTFAKTA FRAGMAN

Etiketler : , ,

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.