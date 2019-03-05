Gelinim Mutfakta'da günün birincisi hangi gelin oldu? Çeyrek altını kim aldı? 5 Mart
Kanal D ekranlarının sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta’da gelinler bugün yine kıyasıya yarışıyor.Gelinim Mutfakta’da bugünkü çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta son bölümde kim birinci oldu? 5 Mart Salı Gelinim Mutfakta’da günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelin…
Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Gelinim Mutfakta’da gelinler kıyasıya yarışıyor. Fatih Ürek’in sunumuyla ekranlara gelen Gelinim Mutfakta’da 5 Mart Salı günün birincisi kim oldu?
GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?
Gelinim Mutfakta’da bugün (5 Mart Salı gelinler, .... yemeğini pişirecek. Kıyasıya yarışan Güneş, Ezgi, Nergis, Gülcan Gelin’den hangisi çeyrek altını aldı? Gelinim Mutfakta’da bugün günün kazananı kim oldu? İşte 5 Mart Salı günün birincisi kim oldu?
İşte kayınvalidelerin puanları:
Gülderen Kaynana:
Güneş Gelin - puan (kendi gelini)
Ezgi Gelin -
Gülcan Gelin -
Nergis Gelin -
Reyhan Kaynana:
Ezgi Gelin- puan (kendi gelini)
Güneş Gelin- puan
Gülcan Gelin- puan
Nergis Gelin- puan
Besime Kaynana:
Gülcan Gelin- puan (kendi gelini)
Ezgi Gelin- puan
Nergis Gelin- puan
Güneş Gelin- puan
Filiz Kaynana:
Nergis Gelin- puan (kendi gelini)
Ezgi Gelin- puan
Gülcan Gelin- puan
Güneş Gelin- puan
Gelinim Mutfakta'nın günün kazanan gelini ... oldu. Günün en düşük puanını ise ...... aldı.
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