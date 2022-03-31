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Gelinim Mutfakta'da hangi yarışmacı diskalifiye oluyor? Gelinim Mutfakta'dan diskalifiye olan gelin ve kaynana kim?

Gelinim Mutfakta 899. Bölümde kurallara uymadığı tespit edilen bir gelin ve kaynana diskalifiye ediliyor. Peki Gelinim Mutfakta'da hangi yarışmacı diskalifiye oluyor? Gelinim Mutfakta'dan diskalifiye olan gelin ve kaynana kim?

Gelinim Mutfakta'da hangi yarışmacı diskalifiye oluyor? Gelinim Mutfakta'dan diskalifiye olan gelin ve kaynana kim?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta adlı yarışmada bir diskalifiye yaşanacak. Yarışmayı kaçırmadan izleyenler hangi gelin ve kaynananın diskalifiye olacağını merak ediyor. Gelinim Mutfakta'da hangi yarışmacı diskalifiye oluyor? Gelinim Mutfakta'dan diskalifiye olan gelin ve kaynana kim? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA'DA HANGİ YARIŞMACI DİSKALİFİYE OLUYOR? GELİNİM MUTFAKTA'DAN DİSKALİFİYE OLAN GELİN VE KAYNANA KİM?

Gelinim Mutfakta 899. Bölümde kurallara uymadığı tespit edilen bir gelin ve kaynana diskalifiye ediliyor! Kurallara uymadığı tespit edilen bir yarışmacı diskalifiye ediliyor. Hangi gelin, hangi hatadan dolayı diskalifiye ediliyor? Diskalifiye kararına gelin ve kaynanası nasıl bir yanıt verecek?
Gelinim Mutfakta, yeni bölümü ile hafta içi her gün saat 13.00'da Kanal D'de

Bölge Gündem Editör Ekibi
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