Gelinim Mutfakta'yı Seda Sayan mı sunacak? Gelinim Mutfakta'nın yeni sunucu kim? Son günlerde en çok araştırılan konular arasına girdi. Geçtiğimiz günlerde ortaya atılan iddia fenomen yarışma programının takipçilerini heyecanlandırmıştı. O iddialarla ilgi resmi açıklama geldi. İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA'NIN YENİ SUNUCUSU KİM?

3 yıldır Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta'da yeni bir gelişme yaşandı. Fenomen yarışma programına bu sezon Fatih Ürek'in yerine gelen Onur Büyüktopçu programdan ayrıldı. Ünlü sunucunun yerine ise bomba bir isim geldi.

GELİNİM MUTFAKTA'YI SEDA SAYAN MI SUNACAK?

Bir süredir kulislerde dönen iddianın ardından yayınlanan yeni tanıtım fragmanı ile Gelinim Mutfakta'nın yeni sunucusunun ismi açıklandı. Gelinim Mutfakta'yı sivri dilli sanatçı Seda Sayan sunacak.

İşte Gelinim Mutfakta'nın tanıtım fragmanı!

Mutfak artık daha sıcak olacak! Türkiye'nin eli en lezzetli gelinleriyle, Türkiye'nin en dişli kayınvalideleri karşı karşıya! Her gün birbirinden leziz yemeklerle, amansız bir lezzet yarışı! Artık ekranların sultanı Seda Sayan, Gelinim Mutfakta'da! Haydi hanımlar pazartesi görüşmek üzere!

Gelinim Mutfakta, Seda Sayan'ın sunumuyla 4 Ocak Pazartesi günü saat 13.00'da Kanal D'de!