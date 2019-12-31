Gelinin cinsel ilişkiye girdiği videoyu düğünde yayınladılar!

Çin'de düğün esnasında gelinin, damadın kardeşiyle seks yaptığı videosu ülkede şok etkisi yarattı.

İngiltere’nin çok okunan tabloid gazetesi Daily Mail, Çin’de geçen hafta çekildiği iddia edilen kısa bir videoyu paylaşarak okuyucularına duyurdu. Çin’in Fujian kentinde çekildiği tahmin edilen videoda ise bir yasak aşk ifşa oldu.

Görüntülerde evlilik yemini için sahneye çıkan bir çift yer alıyor. Çiftin arkasındaki dev ekranda ise animasyonla yapılmış kalpler uçuşuyor. Fakat kısa bir süre önce davetlileri ve özellikle gelini şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Sunucunun, “İşte şimdi çiftimizin nasıl büyüdüğünü göstereceğiz” demesinden çok kısa bir süre sonra havada uçuşan kalplerin yerini bir seks videosu aldı.

Fujian’da çekildiği tahmin edilen videodaki seks sahnelerinde ise gelin ve damadın erkek kardeşi yer alıyor. Bu görüntülerin ortaya çıkmasının ardından davetliler şaşkına dönerken damat ile gelin de sahnede kavga etmeye başlıyor.

Düğün sırasında barkovizyonda gelinin cinsel ilişkiye girerken çekilmiş videosu paylaşıldı.

“GÖRÜNTÜLER GERÇEK DEĞİL” İDDİASI

Sosyal medyada izlenme rekorları kıran videonun gerçek olamayacağını söyleyen bazı kullanıcılar, “Bu bir pazarlama stratejisi, bu görüntüler gerçek değil” yorumunu yaptı. Bu düşünceyi destekleyenler, bir sosyal medya mecrasının bu şekilde tanıtım yaptığını öne sürdü.

Öte yandan sosyal medya üzerinde yorum yapan bazı kullanıcılar ise, “Damat nişanlısı ve erkek kardeşinin seks yaptığı görüntüleri paylaşarak intikam aldı” ifadesini kullandı.