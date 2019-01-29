Yetim ve öksüz muhtaç çocuklar ve %40 ve üzerinde engelli olan muhtaçlara devlet tarafından ödenecek miktar açıklandı. İşte herkesin merakla aradığı muhtaç aylığına başvuru şartları nelerdir? Muhtaç aylığı kaç TL? sorularının cevapları haberimizde... Annesi ya da babası olmayan muhtaç çocuklar ile %40 ve üzeri engelli olan muhtaçlara devlet tarafından 817 lira maaş ödeniyor.

MUHTAÇ AYLIĞI KİMLER ALABİLİR? KİMLERE BAĞLANIYOR?

Muhtaç aylığı, sosyal güvencesi bulunmayan, herhangi bir geliri veya devlet tarafından bağlanmış herhangi bir aylığı ya da geliri olmayanlara bağlanıyor.

MUHTAÇ AYLIĞI NE KADAR 2019?

Muhtaç aylığının bağlanması için üzerine kayıtlı gelir getiren malı (ev, arsa, araba gibi) bulunmaması gerekiyor. Muhtaçlık aylığı geçen yıl 680 liraydı. Son zamla 817 liraya çıkarıldı. Yüzde 20 zam yapıldı. Muhtaç aylığı başvurusu, ikamet edilen ilin bağlı olduğu 'Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne şahsen başvurarak ya da posta yoluyla yapılıyor.

MUHTAÇ AYLIĞINA NASIL BAŞVURULUR?

İnternetten başvuru imkanı da var. Bireysel müracaatlarda, başvuru formu ve engellilerin özrünü belirten sağlık kurulu raporu olmak üzere 2 adet belge isteniyor. Daha sonra bu belgelerle Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne başvurularak sonuç bekleniyor.

MUHTAÇ AYLIĞI NEDİR?

Vakıflar Genel Müdürlüğünce, vakfiyelerde yer alan hayır şartlarının yerine getirilmesi amacıyla 27.09.2008 tarihli ve 27010 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan " Vakıflar Yönetmeliği" hükümleri gereğince muhtaç aylığı bağlanmaktadır.

MUHTAÇ AYLIĞINDAN YARARLANMA ŞARTLARI NELERDİR?

Annesi ya da babası olmayan muhtaç çocuklar ile % 40 ve üzeri engelli olan muhtaçlara aşağıdaki şartların tamamını sağlamaları halinde muhtaç aylığı bağlanır.

* Sosyal güvencesi olmaması,

* Herhangi bir gelir veya aylığı bulunmaması,

* Mahkeme kararı veya kanunla bakım altına alınmamış olması,

* Gelir getirici taşınır ve taşınmaz malı mevcut olmaması veya olup da bunlardan elde edeceği aylık ortalama gelirinin bu yönetmelikle belirlenen muhtaç aylığı miktarını geçmemesi

MUHTAÇ AYLIĞI BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Muhtaç aylığı başvuru formu,

Engelliler için özrünü belirten sağlık kurulu raporu.

MUHTAÇ AYLIĞI BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

Muhtaç aylığı talebinde bulunan kişiler başvuru formunu doldurup imzaladıktan sonra engelli ise özrünü belirten sağlık kurulu raporunu ekleyip, ikamet ettiği ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğüne şahsen, posta yoluyla veya Genel Müdürlüğün​ internet sitesi üzerinden başvuru yapabilirler. 2019 yılında muhtaç engelliler ile yetim çocukların her birine aylık olarak 817,67 TL ödenmektedir.

Engelli muhtaç aylığı başvuru için tıklayınız

Yetim muhtaç aylığı başvuru için tıklayınız