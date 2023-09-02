Geliriniz bu sınırın altındaysa 15.000 TL destek alabilirsiniz! Aile Bakanlığı açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik düzenli ödemeleri sürdürmektedir. Aile Destek programı adı verilen bu inisiyatif, aylık geliri belirli bir seviyenin altında olan vatandaşları hedeflemektedir. Başvurularınızı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına şahsen giderek veya e-Devlet sistemi üzerinden online olarak yapabilirsiniz.

Kimler Başvurabilir?

Bu önemli destekten faydalanmak için bazı belirli şartlar bulunmaktadır. Başvurularınızın kabul edilmesi için hane içindeki kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birinden az olması gerekmektedir. Bu destekten asgari ücretle çalışanlar ve emekliler de faydalanabilirler. Başvurularınızı e-Devlet sistemi üzerinden yapmak için kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yaparak başvuru formunu doldurmanız yeterlidir.

Ödeme Miktarları

Hane içindeki kişi başına düşen gelirinize göre alabileceğiniz ödeme miktarları şu şekildedir:

Gelir 450 TL ve altındaysa: 1.250 TL ödeme

Gelir 450 TL ile 911.15 TL arasındaysa: 1.100 TL ödeme

Gelir 911.15 TL ile 1372.30 TL arasındaysa: 950 TL ödeme

Gelir 1372.30 TL ile 2.835.60 TL arasındaysa: 850 TL ödeme

Bu destek programı, ihtiyaç sahibi vatandaşların maddi sıkıntılarını hafifletmeyi amaçlamaktadır. Siz de bu fırsattan yararlanarak gelirinizi artırabilir ve aile bütçenize katkıda bulunabilirsiniz. Başvurularınızı yaparak detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Unutmayın, sizin için sunulan bu destekten faydalanma hakkınızı kullanmak için hemen başvuru yapabilirsiniz!