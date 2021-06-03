Gemi Donatımı Teknisyeni, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 3115.33

Meslek Adı : Gemi Donatımı Teknisyeni

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu : Makine Mühendisliği Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

Makine dairesi ve üst güverte boru donatım projesini okuyan, donatım elemanlarını üreten, montaj, bakım onarım ve kalite kontrol görevlerini uygulayan teknik elamandır. Gemi donatım elemanları yapımı ve montajından başlayıp kullanıma hazır hale getirilmesine kadar olan işlemlerde mühendis ve teknikerlere yardımcı olan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Gemi Donatımı Teknisyeni; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Bilgisayar destekli endaze çizmek,

b) Malzeme şekillendirme tekniklerini uygulamak,

c) Gemi boru devrelerinin çizimini yapmak,

d) Boru işçiliğini yapmak,

e) Gemi boru devre ve ekipmanlarının montajını yapmak,

f) İki ve üç boyutlu çizim yapmak,

g) Malzemeleri üretime hazırlamak,

h) Kesme, yüzey düzeltme ve delme işlemlerini yapmak,

i) Malzemelere form verme işlemlerini yaparak malzemeleri birleştirmek,

j) Model Şablonu hazırlamak ve model montajı yapmak,

k) Metal boruları kaynak yapmak,

l) Bakır ve alüminyum plastik boruların montajını yapmak,

m) Gemi yangın tesisatı imalatını yapmak, gemi temiz ve atık su tesisatı imalatını yapmak,

n) Gemi ısıtma tesisatı boru devreleri imalatını yapmak,

o) Gemi balast, gemi sintine gemi yağlama ve gemi basınçlı hava boru devreleri imalatını yapmak,

p) Donatım ekipmanlarının bağlantılarını yapmak,

q) Makine boru bağlantılarını yapmak,

r) Hidrolik ve pnömatik devre kurmak,

s) Basit elektrik devre ve ekipmanları montajını yapmak,

t) Vidalı birleştirme, standartlara göre kaynak ağzı ve kaynaklı birleştirme çizmek,

u) Boru izometrisi, boru devre katı modeli, yaşam mahalleri su tesisatını, ana makine ve yardımcı devreleri çizmek,

v) Gemi projelerini kullanmak,

w) Düzlemlerin ve cisimlerin arakesitlerini ve cisimlerin açınımlarını çizmek,

x) Oksi-asetilen kaynağı ile iş parçalarını ve çelik boruları birleştirmek,

y) TİG ve MİG-MAG kaynağı yapmak, elektrik-ark kaynağı ile sac parçaları ve çelik boruları birleştirmek,



Güncel Meslek : EVET

Gemi Donatımı Teknisyeni Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Endüstriyel Örme Teknisyeni / Örme Teknisyeni mesleği için “3119.23” kod olarak kullanılır iken Tesis İşletme Teknisyeni (Otobüs İmalatı) mesleği için “3115.39” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Gemi Donatımı Teknisyeni Meslek Kodu “3115.33” olarak belirlenmiştir.

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