Gemi ve Yat Tasarımcısı, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 2149.23

Meslek Adı : Gemi ve Yat Tasarımcısı

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Bilim Ve Mühendislik Alanlarındaki Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Mühendislik İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları (Elektroteknoloji Mühendisleri Hariç)

Meslek Birim Grubu : Başka Yerde Sınıflandırılmamış Mühendislik İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

Deniz taşıtlarının; hidrodinamik kanunlara uygun olarak fiziksel, matematiksel normlardan yararlanarak estetik ve ergonomik kuralları da uygulayarak iç mekan ve kabuk tasarımını yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Gemi ve Yat Tasarımcısı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Tasarım sürecini tanımlamak,

b) Deniz taşıtının dış mimarisini fonksiyonel olarak tasarlamak,

c) Deniz taşıtının iç mekanını ergonomik olarak tasarlamak,

d) Proje ile ilgili doküman toplanması işlemini yapmak,

e) Proje senaryo, sunum ve görselleştirmesini hazırlamak,

f) 2 ve 3 boyutlu eskizler yapmak,

g) Deplasman ve hacim hesabı yapmak,

h) Manuel olarak ölçekli proje çizmek,

i) Sayısal ortamda 2 boyutlu çizim yapmak,

j) Sayısal ortamda 3 boyutlu modelleme yapmak,

k) Deniz taşıtının dış mimarisini fonksiyonel olarak tasarlamak,

l) Deniz taşıtının iç mekanı ergonomik olarak tasarlar,

m) Malzeme ve donanım analizini yapmak,

n) Deniz taşıtının projeye uygunluğunu denetlemek,

o) Deniz taşıtının kontrol etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Gemi ve Yat Tasarımcısı Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Endüstriyel Temizlik Makineleri Satış Elemanı mesleği için “5223.22” kod olarak kullanılır iken Usta Öğretici (ahşap Yat Ve Tekne Yapımı) mesleği için “2359.96” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Gemi ve Yat Tasarımcısı Meslek Kodu “2149.23” olarak belirlenmiştir.

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