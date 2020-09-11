Gemilerimiz korunuyor mu? MSB'den flaş açıklama!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada araştırma sondaj gemilerimize ilişkin bilgi verildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada Karadeniz ve Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanlarında sismik araştırma ve sondaj faaliyetlerini sürdüren Oruçreis ve Barbaros Hayreddin Paşa araştırma gemileri ile Yavuz ve Fatih sondaj gemilerine Deniz Kuvvetlerimiz tarafından refakat ve koruma sağlamaya devam edildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"Karadeniz ve Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarında sismik araştırma ve sondaj faaliyetlerine devam eden ORUÇREİS ve BARBAROS HAYREDDİN PAŞA araştırma gemileri ile YAVUZ ve FATİH sondaj gemilerine Deniz Kuvvetlerimiz tarafından refakat ve koruma sağlanmaya devam edilmektedir."